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Kadirli'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kadirli'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Cengiztopel Mahallesi'nde 6. kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadirli\'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
28.12.2023 - 20:28,  Güncelleme: 20:29
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6. kattaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Cengiztopel Mahallesi Cansum 4 adlı sitede meydana geldi. 3 yaşındaki Lina Badel Ö., 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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