Kadirli\'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6. kattaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Cengiztopel Mahallesi Cansum 4 adlı sitede meydana geldi. 3 yaşındaki Lina Badel Ö., 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başladı. - OSMANİYE