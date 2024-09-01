Kadirli\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdemli köyü Galalar rampası mevkiinde ormanlık alanda duman çıktığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekibiyle arazözler sevk edildi. İlk belirlemelere göre ormanlık alan içerisinde kalan elektrik direğinden çıktığı düşünülen yangına ekipler müdahale ederek söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE