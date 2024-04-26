Kadirli\'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Hacı Mustafa Kestir caddesi üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Eren Benli'nin kullandığı motosiklet, ile A.Y. idaresindeki 80 EJ 657 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç sürücü, motosikletten fırlayıp asfalt zemine düştü. Motosiklet kullanıcısı Eren Benli kazada ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Eren Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Eren Benli hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE