Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Cengiztopel Mahallesi'nde yeni otogar yakınlarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler aracı sararken, yangını görenler durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadirli'de Park Halindeki Araç Yangında Yandı - Son Dakika
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