Osmaniye\'de park halindeki hafif ticari araç yandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Cengiz Topel Mahallesi'nde Cengiz Topel İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araçta soğutma çalışmaları yapılırken, yangında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE