Kadirli\'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kadirli ilçesi Andırın Karayolu Kayasuyu köyünde meydana geldi. Serkan Daş idaresindeki 80 LB 804 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen tır çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Serkan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Kadirli-Andırın Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE