Kadirli'de Traktör Kazası: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Kadirli'de Traktör Kazası: Sürücü Kurtarıldı

Kadirli\'de Traktör Kazası: Sürücü Kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.10.2024 21:33
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı, o anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde zeytin hasadı yapan Mehmet Paltacı yönetimindeki 80 KZ 786 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Mehmet Paltacı devrilen traktörün altında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile traktörün altındaki sürücü Mehmet Paltacı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Paltacı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de Traktör Kazası: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

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