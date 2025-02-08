Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü - Son Dakika
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Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü

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Balıkesir'de meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

08.02.2025 14:05
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Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Gönen Karayolu Taştepe kavşağı mevkiinde, H.Y. idaresindeki 10 ALS 48 plakalı Banvit'e ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Y.Ş. idaresindeki 35 AEM 713 plakalı otomobile önden çarptı.

Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü H.Y. hafif yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Y.Ş. ağır yaralı olarak Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.Ş. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü - Son Dakika

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