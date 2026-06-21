Batman\'da balkon korkuluklarına kafası sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

BATMAN-(İHA)- Batman merkez Kültür Mahallesi'nde, kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yara almadan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Balkonda oyun oynadığı sırada kafasını korkulukların arasına sokan 4 yaşındaki küçük kız, bir daha kafasını geri çıkaramadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi durumu fark ederek kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demir makas yardımıyla kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı, aile ekibe teşekkür etti. - BATMAN