Kocaeli'de Silahlı Kavga: Kardeş ve Ağabey Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Silahlı Kavga: Kardeş ve Ağabey Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Silahlı Kavga: Kardeş ve Ağabey Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı tartışmada ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir kafede meydana geldi.

07.09.2024 20:34
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Kafede çıkan silahlı kavgada kardeşten sonra ağabeyde hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı tartışmada ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın, silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Hasan Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan ağabey Ahmet Akın ise bugün hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Silahlı Kavga: Kardeş ve Ağabey Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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