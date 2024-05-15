Kafede çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Kafede çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Burdur'da bir kafede fritözden sıçrayan yağın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 17.30 sıralarında Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle mutfakta ufak çaplı maddi hasar oluştu.

15.05.2024 19:19
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Kafede çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

BURDUR - Burdur'da bir kafede fritözden sıçrayan yağın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıraların Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta kızartma yapıldığı esnada fritözden sıçrayan yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Kafe çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfakta ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kafede çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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