Kafede Silahlı Saldırı: Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Kafede Silahlı Saldırı: Kadın Tutuklandı

Aksaray'da bir kafede oturan adama kurşun yağdıran kadın, güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından tutuklandı.

07.09.2024 20:43
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Kafede oturan adama kurşun yağdıran kadın tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da kafede oturan bir adama kurşun yağdıran ve o anların güvenlik kamerasına yansıdığı korkunç olayda kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün akşam saatlerinde Aksaray- Ankara karayolu Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.S. isimli kadın, kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla A.B. isimli adamı takibe aldı. Şahsın bir kafede oturup yakınıyla çay içtiği anda kafeye giren kadın çantasından çıkardığı tabancayla onlarca kişinin içinde A.B. isimli şahsa ateş etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran adam yaralanmasına rağmen can havliyle kaçmaya çalışırken, kafede bulunan diğer müşterilerin de kimisi kaçtı kimisi de masanın altına saklandı.

Yaşananlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 7 el ateş eden kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tabancasını çantasına koyarak kafeden çıktı. 3 kurşun isabet eden adam çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, yaşadığı olayı kameralara anlatarak, "Aldatıyormuşum, onunla ilişkiye giriyormuşum. Öyle bir şey yok. Benimle ilişkiye girdiğini söylemiş kocasına" dedi.

B.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirilirken emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kafede Silahlı Saldırı: Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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