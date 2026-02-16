Düzce\'de Kafeteryada Yangın Tehlikesi

Düzce'de kafenin mutfağında yapılan patates kızartmasının ardından ateşte unutulan yağ, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafenin mutfağında kızartma yapıldığı sırada ocak üzerindeki yağ ateşte unutuldu. Bir süre sonra yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine iş yerine sevk edilen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işletmede maddi hasar oluşmadığı öğrenildi.

Yetkililer, mutfakta kızartma yapılırken yağın kontrolsüz bırakılmasının ciddi yangın riskine yol açabileceğini hatırlatarak, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE