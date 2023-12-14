'Kafes' operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından Samsun merkez, Bafra ilçesi, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen "Kafes" operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki sabah "Kafes" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Planlı, "silah ve mühimmat ticareti/kaçakçılığı" suçundan ara yakalamalarda 12 adet tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 10 adet uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Dün sabah Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 19 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet tabanca gövdesi, 6 bin 445 adet namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcı, dan oluşan tabanca parçaları, 104 adet tabanca fişeği, 21 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 196 adet tüfek fişeği, 2 adet kılıç, 2 adet mengene, 3 adet matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 adet taşlama makinesi, 1 adet demir testere, 1 adet el motoru, 23 adet sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin elde edildi. Gözaltına alınan L.A. dün Samsun Adliyesine sevk edilerek savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan S.A., C.A.M. ve Ö.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.