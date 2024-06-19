Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Kağıthane'de bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler alt katlara sıçradı ancak itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

19.06.2024 03:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin alt katlara sirayet ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi İşçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatı katında çıkan ve alt katlara sirayet eden alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 03:11:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement