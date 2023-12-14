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Kağıthane'de ayrı yaşadığı eşine kızan kişi evi yaktı - Son Dakika
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Kağıthane'de ayrı yaşadığı eşine kızan kişi evi yaktı

Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşine telefonda kızdıktan sonra evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağıthane\'de ayrı yaşadığı eşine kızan kişi evi yaktı
14.12.2023 - 03:57,
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Kağıthane'de bir garip yangın: Ayrı yaşadığı eşine kızdı evi yaktı

İSTANBUL - Kağıthane'de iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşine telefonda kızdıktan sonra evi yaktı. Olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden söndürdü.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binada yangın çıktı. İddialara göre akli dengesi yerinde olmayan Çetin B., eşine şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine kadın evi terk ederek kardeşiyle yaşamaya başladı. Çetin B, 2 yıl önce evi terk eden eşiyle telefonda görüştü. Çift arasında telefonda tartışma çıktı. Telefonu kapatan adam ardından evini ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Evini ateşe veren Çetin B. polis ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İtfaiye, İtfaiye, Aile İçi Şiddet, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de ayrı yaşadığı eşine kızan kişi evi yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de ayrı yaşadığı eşine kızan kişi evi yaktı - Son Dakika
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