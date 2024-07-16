Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şüpheliye 9 Yıl Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şüpheliye 9 Yıl Hapis Cezası Talebi

Kağıthane'de kullandığı beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 0,40 promil alkollü olduğu belirlenirken 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

16.07.2024 10:19
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Kağıthane'de kullandığı beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 0,40 promil alkollü olduğu belirlenirken 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Kağıthane'de 30 Haziran tarihinde beton mikseri aracıyla seyir halinde olan Hüseyin Toyga'nın virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin Toyga'nın sevk ve idaresindeki beton mikseri aracıyla seyir halindeyken virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun sonucunda olay anında yaya vaziyette olan 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine aracın devrildiği ve Nalcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Alkollü olduğu tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Toyga'nın hastaneye kaldırıldıktan ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra alınan alkol raporunda 0,40 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, trafik kazası tespit tutanağında ise kazanın meydana gelmesinde şüphelinin kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedildi. Olay yeri inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, araçta poşetler içerisinde ve açıkta boş alkol teneke kutuları olduğunun belirtildiği aktarıldı.

"Her akşam alkol tüketirim ama çalışırken alkol kullanmam"

Şüpheli Hüseyin Toyga'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında viraj sırasında aracın sağ tarafa doğru yattığını, emniyet kemeri takılı olduğundan koltukta takılı kaldığını, ambulans ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığını, her akşam 2-3 adet alkol içtiğini, önceki gece de alkol tükettiğini ve bu yüzden raporda alkollü çıktığını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ayrıca, aracında bulunan alkol tenekelerini satmak için biriktirdiğini, çalışırken alkol kullanmadığını ve olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

9 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüseyin Toyga'nın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şüpheliye 9 Yıl Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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