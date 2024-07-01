Kağıthane'de Boru Döşemek İçin Çatıda Tadilat Yapan Adamın Hayatta Kalma Hikayesi - Son Dakika
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Kağıthane'de Boru Döşemek İçin Çatıda Tadilat Yapan Adamın Hayatta Kalma Hikayesi

Kağıthane'de boru döşemek için çatıda tadilat yapan 71 yaşındaki adamın ayağının kayması sonucu düşmesi ve ipe tutunarak hayatta kalması olayı anlatıldı. Adam, 10 dakika daha kimse gelmese kendini aşağıya bırakacağını söyledi.

01.07.2024 13:27
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Kağıthane'de boru döşemek için çatıda tadilat yaptığı esnada ayağının kayması sonucu düşen ve ipe tutunarak hayatta kalan 71 yaşındaki adam o anları anlattı. Hakkı Özgün, "10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım" dedi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, boru döşemek için çatıya çıkan 71 yaşındaki Hakkı Özgün tamirata başlamıştı. Hiçbir önlem almadan çatıda çalışan adam, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırmıştı.

Havada asılı kalan adamı kurtarmışlardı

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi gelmişti. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güçbela kurtarmıştı. Yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda almıştı.

"10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım"

Olayla ilgili konuşan Hakkı Özgün, "Boru patlamış. Onu değiştirirken üç tane merdiven birbirine bağlıydı. Onlar aşağıya kaydı. Ben yere düşmedim. 4. kattan 3. kata kadar sarktım. Ben orada bir saat mahsur kaldım. Ellerimde kırılan camı tuttum, ayaklarımı duvara dayadım. O şekilde bir saat durabildim. Aşağıda oturan bir çocuk vardı. Beni de o görmüş. 'Amca düşüyor, amca düşüyor' diye bağırdı. Sonrasında itfaiye geldi. Camın bir kısmını keserek içeriye aldılar. Ben madende çalışırken çok kaza geçirdim. O yüzden ben yaralanmam. 10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Boru Döşemek İçin Çatıda Tadilat Yapan Adamın Hayatta Kalma Hikayesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Boru Döşemek İçin Çatıda Tadilat Yapan Adamın Hayatta Kalma Hikayesi - Son Dakika
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