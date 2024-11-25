Kağıthane'de çalınan otobüs parçalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de çalınan otobüs parçalandı

Kağıthane\'de çalınan otobüs parçalandı

Kağıthane'de çalınan İETT otobüsü, Tuzla'da parçalarına ayrılarak satılmaya çalışıldı. 3 şüpheli yakalandı.

25.11.2024 14:09
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Kağıthane'de çaldıkları İETT otobüsünü Tuzla'da götürdükleri bir adreste parçalayıp satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otobüsün çalındığı ve parçaların söküldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay 18 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Kağıthane otobüs garajına meydana geldi. İddiaya göre N.A. isimli şahıs park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamayınca emniyete başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç takip sistemi üzerinde yapılan incelemede, aracın Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Polis operasyon için düğmeye bastı. Çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın düzenlendi. Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı iddia edilen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı. Otobüsün ise iç koltuk ve elektronik aksamlarının satılmak için kısmen söküldüğü belirlendi. Şüphelilerden Z.A.Ö.'nün daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat H. ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. 'suç eşyasının satın alınması' ve 'mala zarar verme' suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İETT otobüsü ise sökülen parçalarıyla N.A.'ya teslim edildi. Öte yandan İETT otobüsünün çalındığı ve götürüldüğü yerde parçalarının sökülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Polis, Tuzla, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de çalınan otobüs parçalandı - Son Dakika

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