Kağıthane'de Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

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Kağıthane'de drift atarak seyreden sürücüye 32 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift attığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ne bağlı Güzeldere Caddesi üzerinde drift atarak seyreden sürücüyü vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polise ekipleri, sürücünün U.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Çalışmalar neticesinde ekipler, sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu. Öte yandan sürücünün drift atarak seyrettiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL