Kağıthane'de el freni çekilmeyen kamyonet 6 araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de el freni çekilmeyen kamyonet 6 araca çarptı

Kağıthane\'de el freni çekilmeyen kamyonet 6 araca çarptı

Kağıthane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Şoför ise kamyonet ile otomobil arasında sıkışıp yaralandı. Olay anı kameralara yansırken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

27.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan şoför ise otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.15 Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetle bir işyerine gelen işçi, yanlış kumaşı indirince geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför ve işçi kumaşları kamyonete koyduğu esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı. Aracın kaydığını fark eden şoför önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek istedi. Bunda da başarısız olan şoför, kamyoneti ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Şoför yaralanarak yere düşerken, kamyonet ise park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda bir kadın ve çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş ise kamyonetin kaydığını şoförün ise aracı tutmak isterken arada sıkıştığını söyledi. Feci kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kamyoneti durmaya çalışan şoförün iki aracın sıkıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de el freni çekilmeyen kamyonet 6 araca çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:15:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de el freni çekilmeyen kamyonet 6 araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement