Kağıthane'de Eş Cinayeti: Aile Adalet İstiyor - Son Dakika
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Kağıthane'de Eş Cinayeti: Aile Adalet İstiyor

Kağıthane\'de Eş Cinayeti: Aile Adalet İstiyor
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Eşi tarafından boğularak öldürülen Bedriye Karaçay'ın ailesi, sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyor.

İstanbul Kağıthane'de eşi tarafından boğularak öldürülen ve cesedi ormana bırakılan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın acılı anne ve babası cinayetin planlı olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alması için adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Kağıthane'de 22 Temmuz gecesi yaşanan olayda, 24 yaşındaki üç çocuk annesi Bedriye Karaçay, eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından cesedi battaniyeye sararak kayınvalidesinin aracıyla Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alana bırakan zanlı, ilk ifadesinde eşinin taksiye binip gittiğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Polis ekiplerinin kamera kayıtları incelemesi ve fiziki takibi sonucu cinayet ortaya çıkarıldı; talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yeniden gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Volkan Karaçay, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı anne ve baba ise failin en ağır cezayı alması için adalet çağrısında bulunarak başka şahıslarında cinayete yardım ettiğini ileri sürdü. Öte yandan Bedriye Karaçay'ın battaniyeye sarılı cesedinin taşındığı halı ise olay yeri olan evde görüntülendi.

"Babalık yaptım, öz evlat yerine koymuştum"

Baba Çınar Yarar, damadına babalık yaptığını ifade ederek, "Babalık yaptım. Öz evlat yerine koymuştum ama o bana böyle canilik yaptı, hainlik yaptı. Ben ona gül gibi kızımı verdim ve ondan cesedini aldım. Bana yapılacak, aileme yapılacak bir şey değildi. Demek ki her zaman iyi olmak gerekmiyormuş. En ağır müebbet cezasını almasını istiyorum" dedi.

"Kızımın telefonundan kendine mesaj atıyor"

Damadının kızının telefonundan kendi telefonuna mesaj attığını iddia eden Yarar, "Salı günü saat sekiz buçuğa kadar ben de buradaydım kızım da buradaydı. Ben gece çalıştığım için işe gitmeyip evde kalıyorum. Ben gittikten sonra, dokuza yakın eve gidiyorlar evde tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Volkan torunlarımı da evden kovalıyor. Onlar da anneannesine gidiyor, diyorlar ki 'Anneanne babamla annem kavga ediyor, koş' O da gidiyor, kapıyı vuruyor vuruyor. İkisi de evde yokmuş, kapıyı vuruyor vuruyor ses seda yok. Ama evden televizyon sesleri geliyormuş. Kapıyı açan yok, hanım da eve geliyor. Ondan sonra saat 23.00 sırası bu arkadaş evde işi bitirdikten sonra buraya geliyor, kan ter içinde geliyormuş. Eşime 'Anne kızın yine kaçtı' diyor. 'Tartıştık kaçtı' diyor ve kızımın mesajını gösteriyor. Mesajda 'Ben Kırklareli'ne anneannemin yanına gideceğim' diyor. Eşimin annesinden bahsediyor. Kızımın telefonundan kendine mesaj atıyor. Çünkü kız o anda evde ölü" dedi.

"Benim arabamla benim kızımın cenazesini taşıdı"

Eşinin üstüne kayıtlı olan aracın kendisine ait olduğunu söyleyen Yarar, "Araba hep ondaydı. Benim başka bir arabam var, ben de o aracı ona verdim. İşi gücü olur, sağa sola gider gelir diye. O arabamı hep o kullanırdı. Anahtar hep ondaydı. O arabayla benim kızımı getirmiş. Benim arabamla kızımın cenazesini gidip taşıdı. Kimsenin haberi yok. Böyle bir acı böyle bir hainlik böyle bir şerefsizlik yok. Kızım için onu aldatıyor diyor. Benim kızımın onu aldatma şansı yok çünkü bütün gün burada" diye konuştu.

"Biz bunların müebbedini istiyoruz"

Olayda sadece Volkan Karaçay'ın olmadığını ve şüphelilerin olduğuna değinen Yarar, "Müebbet istiyorum. Beş altı kişi için müebbet istiyorum, cezaevinden dışarı çıkma yüzü görmesinler. Ben bunların müebbet almasını istiyorum. Biz bunların müebbedini istiyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Benim bir tane kızım öldü ama bana üç tane evlat hediye bıraktı. Ben şimdi onlara bakacağım. Şimdi onlar benim, onlara bakmak zorundayım. Allah bana sağlık sıhhat verdiği sürece ne kadar ömür verirse onları büyüteceğim" ifadelerini kullandı.

"Her şey planlı"

Anne Dürdane Yarar ise her şeyin planlı olduğunu söyleyerek, "Her şey planlı. O, işini yaptı. Hiçbir şey olmamış gibi yanıma geldi. Volkan tek başına bunu yapmadı. Kardeşleriyle iş birliği yaptılar. O Arzu da işin içinde. Ben devletimden Allah rızası için, onların hepsinin tutuklanmasını istiyorum. İdam edilsinler. Devletim benim arkamda" dedi.

"Ben ona annelik yaptım"

Zanlı Volkan Karaçay'a annelik yaptığını söyleyen Dürdane Yarar, "Volkan çok kötü bir insandı. Yurtta büyüdü. Ben ona annelik yaptım. Annesi ve babası yoktu. Anne biliyordu beni. Ben onu oğlum biliyordum. Madde kullanıyor, hep içiyor, böyle yapıyordu. Hep içiyordu halüsinasyon görüyordu, kızımın kendisini aldattığını düşünüyordu, kızımın üstüne suç atıyordu. "Senin dostun var" diyordu, yalan. Bütün halk bunu biliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Karaçay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Eş Cinayeti: Aile Adalet İstiyor - Son Dakika

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