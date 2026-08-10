Kağıthane'de Kadın Ölümü: Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kadın Ölümü: Şüpheli Kaçtı

Kağıthane\'de Kadın Ölümü: Şüpheli Kaçtı
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Kağıthane'de Azerbaycan uyruklu Latife İbadova'nın cansız bedeni bulundu, şüpheli kişiyi arıyorlar.

Kağıthane'de iddiaya göre yurtdışından gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Azerbaycan uyruklu Latife İbadova'nın cansız bedenini buldu. İbadova'nın vücudunda darp veya kesici delici alet izine rastlanmazken, birlikte yaşadığı belirtilen kişinin olaydan kısa süre önce evden ayrıldığı öne sürüldü.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yurtdışından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri kapısı ve penceresi açık halde bulunan eve geldi. Evde bir kadın hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hayatını kaybeden kadının Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğunu tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hayatını kaybeden İbadova'nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadığını belirledi. Evde yapılan kontrollerde ise masanın üzerinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Mahalle sakinlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, Ferhat adında bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallede yaşayan vatandaşların iddiasına göre Ferhat isimli kişi, ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından, kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Aynı mahallede yaşayan Mahmut Olgaç isimli vatandaş, "Kendisi karşı binada oturuyordu. Zayıf, kırmızı saçlı bir bayandı. Hep kapının önünde otururlardı. Çok kedi beslerlerdi. Kendi hallerinde, zararsız insanlardı. Kavga ettiklerini de hiç duymadım. Onları akşam eve geldiğimizde görürdük. Hep kapının önünde otururlardı. Kumral bir erkek vardı. Genelikle kapının önünde otururlardı" dedi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Kadın Ölümü: Şüpheli Kaçtı - Son Dakika

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