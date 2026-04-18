Kağıthane\'de Kamyon Devrildi

Kağıthane'de sürücüsünün inşaat demiri indirmek için damperini kaldırdığı kamyon yan yattı. Kazada maddi hasarla atlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teyyar Y. idaresindeki 52 ACA 715 plakalı kamyon, inşaat demiri boşaltmak amacıyla durduğu sırada damperini kaldırdı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon sola doğru devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL