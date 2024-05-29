Kağıthane'de lüks rezidansın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

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Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın çatısından zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Emir Germi'nin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi'nin (21) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düştüğünü söylerken, Alperen P., ise ev arkadaşının ailesiyle problemleri olduğunu öne sürmüştü. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken, lüks rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. - İSTANBUL