Motosiklet tamirhanesinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde saat 14.30 sıralarında iddiaya göre; kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlama kaynaklı çıkan yangında 4 kişi içeride mahsur kaldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın esnasında tamirhanede depoda bulunan Oğuzhan Gündoğdu (31) hayatını kaybetti.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Yangında Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelecek incelemelerde bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA, DHA