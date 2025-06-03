Kağıthane\'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de TEM bağlantı yolunda, trafiğin işlek olduğu yola atlayan yayaya otomobil çarptı. Üzerinden birden fazla aracın geçtiği şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz erkek şahıs karşıya geçmek için yola atladı. Araçların işlek olduğu yolda bir araç yola atlayan kişiye çarptı. Kazanın ardından çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken üzerinden birden fazla aracın geçtiği tespit edilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek kazanın gerçekleştiği yoldaki iki şeridi trafiğe kapattı. Vefat eden şahsın cansız bedeni yerde yattığı esnada yakınları cenazenin başında sinir krizi geçirdi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni ceset torbasına konularak ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin ve belediye yol temizleme ekiplerinin çalışmaları sonrası yol tekrar trafiğe açıldı. Çarpan araçların bulunması ve kazayla ilgili detaylar için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL