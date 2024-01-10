 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Kağıthane'de yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, bir adreste yapılan aramalarda 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2 buçuk gram marihuana, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
10.01.2024 - 12:54,
Abone Ol

Kağıthane'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 3 Ocak tarihinde Harmantepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imal edilerek, ticaretinin gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, tespit edilen adresin çevresinde güvelik önlemi alarak operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Adreste yapılan aramalarda, 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2 buçuk gram marihuana, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Büro, Kağıthane, Tutuklama, Cezaevi, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement