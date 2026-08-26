Kağızman’da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı - Son Dakika
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Kağızman’da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı

Kağızman’da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırda çıkan yangın bitişikteki 2 eve sıçradı. Evlerdeki çocuklar itfaiye ekiplerince tahliye edildi; ahır ve evlerde hasar oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 2 eve sıçradı. Evlerde bulunan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dere Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın bitişiğinde bulunan 2 eve sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kağızman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerde bulunan çocuklar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Alevlere müdahale sırasında yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri de zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekiplerin bölgede detaylı inceleme yapması bekleniyor.

Yangın sonucu ahır ile yangının sıçradığı evlerde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kağızman, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağızman’da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağızman’da ahırda başlayan yangın 2 eve sıçradı - Son Dakika
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