Kağızman'da hayvan otlatması meselesi kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Kağızman'da hayvan otlatması meselesi kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı

Kağızman\'da hayvan otlatması meselesi kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde, hayvan otlatması meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve tahkikat başlatıldı.

26.08.2024 17:15
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Kağızman'da 2 aile arasında hayvan otlatması meselesinde dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralandı.

Olay Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde meydana geldi. 2 aile arasında hayvan otatmasından dolayı tartışma çıktı. Daha son büyüyen tartışma silahlı, sopalı, taşlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve köylülerin araya girdiği kavgada, E.B., Ö.Y., H.Y., B.Y., E.Y., Ş.Y. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars ve Kağızman'daki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Abubekir Altay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Akyayla köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma köye giriş çıkışları kontrollü yapıyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da hayvan otlatması meselesi kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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