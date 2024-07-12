Kağızman'da Otlatma Yapan Çoban Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kağızman'da Otlatma Yapan Çoban Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Körpınar köyünde hayvanlarını otlatan çoban H.D., kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan çoban, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Kars'a gönderildi.

12.07.2024 09:04
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Kağızman'da arazide hayvan otlatan çoban kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kars'ın Kağızman ilçesi Körpınar köyü Körpınar Köyün'de hayvanlarını otlatan H.D.'ye ulaşamayan yakınları, bölgede arama başlattı. Hayvan otlattığı bölgede hareketsiz yatarken bulunan H.D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan H.D. hayatını kaybetti. Hayatı'nı kaybeden H.D.'nin cenazesi otopsi için Kars'a gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da Otlatma Yapan Çoban Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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