Kahkahalarla imza atan alkollü sürücü polisi şaşırttı

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Ceza yiyince kahkahayla imza attı, espri yapıp gülerek "Oh" çekti

1,65 promil alkolle polise yakalandı, bilindik "alkollü sürücü polis imtihanı" replikleri yerine neşesiyle polisi bile şaşırttı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü olarak polise yakalanan genç sürücü neşesiyle polisi bile şaşırttı. "Alkollü sürücü ile polisin imtihanı" repliklerini geride bırakan sürücü ceza yemesine rağmen kahkahayla ceza makbuzlarını imzaladı. Çok imza atınca da polis memurlarına "Komiserim sanki para çekecekmişim gibi" deyip espri yapan sürücü tüm işlemlerin ardından derin bir nefesle "Oh" çekti.

Olay, Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 68 ABZ 709 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü B.K.'nin alkollü olabileceğinden şüphelenen trafik ekipleri genç sürücüyü alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan alkol muayenesinde 1,65 promil alkollü çıkan sürücü ceza işlemleri için polis otosu başına getirildi. Polis ekiplerince yazılan ceza makbuzlarına imza atması için çağırılan genç sürücü kahkahalar atarak eline aldığı kalemle evrakları imzaladı. Çok imza attığı için bir de polise gülerek espri yapan sürücü, "Komiserim sanki para çekecekmişim gibi" deyip gülerek imza atmaya devam etti. Tüm işlemlerin bitmesinin ardından kafasını yukarı kaldıran sürücü derin bir nefesle "Oh" çekip gülmeye devam etti. Sıklıkla gündeme gelen "alkollü sürücü ile polis imtihanı" repliklerini geride bırakan sürücü neşesiyle polis ekiplerini bile şaşırttı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken araç olay yerine gelen bir arkadaşına teslim edildi.