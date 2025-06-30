Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı

Kahraman Baba, Disney Dream Gemisinden Düşen Kızını Kurtarmak İçin Denize Atladı – Yaklaşık 20 Dakika Boyunca Su Üstünde Kaldılar

Disney Dream kruvaziyer gemisinde yaşanan olay, yolcuları hem korkuttu hem de bir babanın kahramanlığını gözler önüne serdi. Küçük kızının denize düştüğünü gören baba, tereddüt etmeden suya atladı ve yaklaşık 20 dakika boyunca kızını kucağında tutarak suda hayatta kalmayı başardı. Her ikisi de sağ salim kurtarıldı.

Olay, Pazar günü Florida'dan Bahamalar'a doğru yol alan Disney Dream gemisinde meydana geldi. Gemide aniden yüksek sesli bir alarm çaldı: "Bay MOB… liman tarafı." Bu, denize düşen birini ifade eden "man overboard" (MOB) alarmıydı.

Olay anında orada bulunan yolculardan Kevin Furuta, Facebook'ta şunları yazdı: "Bir kız 4. güverteden denize düştü ve babası onu kurtarmak için hemen ardından atladı."

Bazı paylaşımlarda, baba yaklaşık 5 yaşındaki kızını yaklaşık 20 dakika boyunca suyun içinde tuttuğu belirtiliyor. Diğer yolculardan Dewayne Smith ise yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bu gemide herkes dua ediyordu! Küçük kız denize düşünce babası hemen arkasından atladı. İkisi de başarıyla kurtarıldı."

Küçük kızın denize nasıl düştüğü henüz netleşmedi.

Disney Cruise Line'dan yapılan açıklamada, mürettebatın hızlı ve etkili müdahalesiyle iki yolcunun da kısa sürede güvenli şekilde gemiye geri döndüğü doğrulandı. Şirket sözcüsü, USA TODAY'e verdiği demeçte, "Mürettebatımızın olağanüstü yetenekleri ve hızlı müdahalesi sayesinde misafirlerimiz dakikalar içinde kurtarıldı. Güvenlik protokollerimiz etkin şekilde işliyor ve misafirlerimizin güvenliği her zaman en öncelikli konumuzdur" ifadelerini kullandı.