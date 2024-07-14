Kahraman Mehmetçik teröristlerin kullandığı mağaraları ele geçirdi - Son Dakika
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Kahraman Mehmetçik teröristlerin kullandığı mağaraları ele geçirdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, Kahraman Mehmetçik 2 adet terörist mağarası tespit etti. Mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

14.07.2024 14:07
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Kahraman Mehmetçik teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 adet mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Mağarada; 850 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet taarruz el bombası, 9 adet savunma el bombası ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahraman Mehmetçik teröristlerin kullandığı mağaraları ele geçirdi - Son Dakika

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