Kahraman Mehmetçik teröristlerin kullandığı mağaraları ele geçirdi

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Kahraman Mehmetçik teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 adet mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Mağarada; 850 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet taarruz el bombası, 9 adet savunma el bombası ele geçirildi. - ANKARA