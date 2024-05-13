Kahraman müzakereci, genç kadını ölümün kıyısından çekip aldı - Son Dakika
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Kahraman müzakereci, genç kadını ölümün kıyısından çekip aldı

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Antalya'da 40 metrelik falezlerin uç noktasında intihar girişiminde bulunan bir şahıs, müzakereci polis tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak adeta ölümün kıyısından çekip alındı. Şahıs, polis ekiplerine tepki göstererek kendisini zorla götüremeyeceklerini söyledi.

13.05.2024 14:57
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- Kahraman müzakereci, genç kadını ölümün kıyısından çekip aldı

Falezlerden atlamak istedi, kendisini kurtaran polislere tepkisi "Yanlış yapıyorsunuz, beni zorla götüremezsiniz" oldu

ANTALYA - Antalya'da 40 metrelik falezlerin uç noktasında intihar girişiminde bulunan bir şahıs itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çabasının ardından olay yerine gelen müzakereci tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanıp adeta ölümün kıyısından çekip alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde yer alan falezlerde meydana geldi. Bir şahsın 40 metrelik falezlerin uç kısmında tehlikeli bir şekilde oturduğunu ve durumunun iyi olmadığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve deniz polisi sevk edildi. İsminin Rabia T olduğu öğrenilen ve olay yerine ilk gelen itfaiye ekibinde bulunan bayan bir itfaiye memuru tarafından ikna edilmeye çalışılan şahıs tüm çabalara rağmen tehlikeli noktadan uzaklaşmadı.

Ölümün kıyısından aldı

İtfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen ikna edilemeyen Rabia T. için ekipler olay yerine müzakereci polis istedi. Bu esnada Rabia T., falezlerin uç kısmında ayağa kalkarak yürümeye başladığı ve zaman zaman da kendisini boşluğa doğru eğildiği görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis memuru Rabia T. ile görüştüğü sırada arkasından yaklaşıp bir anlık boşluğundan yararlanarak bulunduğu yerden çekerek güvenli bölgeye aldı. Tehlikeli noktadan uzaklaştırılmaya çalışılan Rabia T. kendisine eşlik eden polis memurlarına "Bırakın beni yanlış yapıyorsunuz. Beni zorla götüremezsiniz. Bunu sizde biliyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahraman müzakereci, genç kadını ölümün kıyısından çekip aldı - Son Dakika

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