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KAHRAMANLAR-48 Operasyonunda 15 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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KAHRAMANLAR-48 Operasyonunda 15 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin teröristlere göz açtırmayacağını ve mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

01.02.2024 18:08
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'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda, 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 'KAHRAMANLAR-48' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 'KAHRAMANLAR-48' operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonu sosyal medya hesabından, "Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" ifadeleriyle paylaştı.

KAHRAMANLAR-48 Operasyonunda 15 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: KAHRAMANLAR-48 Operasyonunda 15 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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