Malatya'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Malatya'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Malatya\'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama
21.01.2026 15:36  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan apartmanlarla ilgili açılan davalarda, toplam 16 sanığa hapis cezası verildi. 5 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Mazıcı ve Şahika apartmanlarına ilişkin açılan davalarda karar çıktı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, toplam 16 sanığa hapis cezası verirken, 5 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde ilk depremde yıkılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mazıcı Apartmanı davasında, binanın statik proje müellifi M.D., fenni mesulü A.T.Ü. ile proje sorumlusu M.K. hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu üç sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Aynı davada sanıklar B.B.Z., F.K., H.T., L.O., Ü.E. ve M.Ç. 10 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, dönemin belediye görevlisi M.B. ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Zaviye Mahallesi'nde ikinci depremde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Apartmanı B Blok davasında ise müteahhitler N.O. ve M.U.S. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Kooperatif yöneticisi F.Y. 5 yıl hapis cezası alırken, belediye görevlileri M.B., A.Ö. ve M.H.B. hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mimarlar Odası görevlisi H.K. ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmayan sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Malatya, 3-sayfa, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Malatya'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:43:25. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.