Malatya\'da deprem davalarında karar: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Mazıcı ve Şahika apartmanlarına ilişkin açılan davalarda karar çıktı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, toplam 16 sanığa hapis cezası verirken, 5 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde ilk depremde yıkılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği Mazıcı Apartmanı davasında, binanın statik proje müellifi M.D., fenni mesulü A.T.Ü. ile proje sorumlusu M.K. hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu üç sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Aynı davada sanıklar B.B.Z., F.K., H.T., L.O., Ü.E. ve M.Ç. 10 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, dönemin belediye görevlisi M.B. ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Zaviye Mahallesi'nde ikinci depremde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Apartmanı B Blok davasında ise müteahhitler N.O. ve M.U.S. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Kooperatif yöneticisi F.Y. 5 yıl hapis cezası alırken, belediye görevlileri M.B., A.Ö. ve M.H.B. hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mimarlar Odası görevlisi H.K. ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmayan sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. - MALATYA