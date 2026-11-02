Kahramanmaraş Ekinözü\'nde göle giren 16 yaşındaki genç kızın cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Kandil Baraj Gölü'ne giren ve bir daha çıkamayan 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ekinözü ilçesindeki Kandil Baraj Gölü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 16 yaşındaki genç kızın göle girdiğini ve ardından çıkamadığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli olarak yürüttüğü su altı ve su üstü arama-kurtarma çalışmalarının ardından kızın cansız bedeni gölden çıkartıldı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.