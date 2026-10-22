Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü okul ve yurt çevresinde bin 646 kişiyi sorguladı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü okul ve yurt çevresinde bin 646 kişiyi sorguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18-21 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 646 kişi sorgulanırken 181 araç kontrol edildi, 93 okul servisi ve 220 metruk bina da denetlendi.
Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 646 kişi sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-21 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bin 646 şahıs sorgulanırken, 181 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 93 okul servis aracını denetledi, 220 metruk binada kontrol yaptı.
Kaynak: İHA
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