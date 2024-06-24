Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Afşin'in Altunelma Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, anız yangınının 8 araç ve 30 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kontrol altına alınıp söndürüldüğü belirtildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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