Kahramanmaraş merkezli depremlere ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor. Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY