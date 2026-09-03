Kahramanmaraş Onikişubat'ta sokakta tartıştığı karısını tüfekle öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş Onikişubat'ta sokakta tartıştığı karısını tüfekle öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş Onikişubat\'ta sokakta tartıştığı karısını tüfekle öldürüp intihar etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Teyfik Bağrıaçık, sokakta tartıştığı karısı Dilek Bağrıaçık'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi, cenazeler hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, önce karısını tüfekle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, Onikişubat İlçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, henüz bilinmeyen bir nedenle 49 yaşındaki karısı Dilek Bağrıaçık ile sokakta tartıştı. Tartışma sonrası Teyfik Bağrıaçık, pompalı tüfekle karısını vurup öldürdü. Şahıs ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cansız bedenleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş Onikişubat'ta sokakta tartıştığı karısını tüfekle öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 20:47:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Onikişubat'ta sokakta tartıştığı karısını tüfekle öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement