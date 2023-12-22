Kahramanmaraş\'ta 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek•
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (29) isimli şahsı yakaladı.
Tutuklanan hükümlü Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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