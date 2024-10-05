Kahramanmaraş\'ta 111 Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri Roma Dönemi'ne ait 110 sikke, 1 tarihi obje olmak üzere toplam 111 tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde Ö.K.(47) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisinin alındı. Harekete geçen ekipler, şahsın aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, 110 sikke, 1 tarihi obje olmak üzere toplam 111 Roma Dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ