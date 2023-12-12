Kahramanmaraş\'ta 132 kişi yakalandı, 55\'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunup yakalanan 132 kişiden 55'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftalık faaliyet raporunu yayımladı.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 91 kişi uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 kişi olmak üzere toplam 132 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 55'i tutuklandı.

Operasyonlarda çeşitli ağırlıklarda uyuşturucu ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ