Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk 7 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk 7 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'ta 14 yaşındaki çocuk 7 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Çağrı Hekimoğlu dengesini kaybederek 4. kat balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.06.2024 22:01
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Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın 4. katından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan Çağrı Hekimoğlu (14), dengesini kaybetmesi sonucu balkondan ilk önce otomobilin yan tarafına, daha sonra ise yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk 7 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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