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Kahramanmaraş'ta 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 27 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ç. (42) isimli hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş\'ta 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
01.01.2024 - 13:14,
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 27 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılan kontrollerde hırsızlık suçundan 27 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ç. (42) isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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