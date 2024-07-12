Kahramanmaraş'ta 3 Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta 28 yıl, 15 yıl ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası olan Ö.V ile hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polis ekipleri söz konusu şüphelilerin saklandıkları yeri tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyonlarla adreslerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ