Kahramanmaraş'ta 3 Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 3 Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı

Kahramanmaraş'ta yağma, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından toplamda 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, şüphelilerin saklandıkları yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

12.07.2024 17:01
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Kahramanmaraş'ta 28 yıl, 15 yıl ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası olan Ö.V ile hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polis ekipleri söz konusu şüphelilerin saklandıkları yeri tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyonlarla adreslerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 3 Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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