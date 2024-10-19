Kahramanmaraş'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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Kahramanmaraş'ta deprem anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı ise kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken evlerinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokak ve caddelere çıktı.