Kahramanmaraş'ta 7 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan fiirari hükümlüleri ile adli para cezası ve ifadeye yönelik araması bulunan toplam 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 26 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan ve ifadeye yönelik araması olan toplam yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ